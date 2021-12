Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e nelle scorse ore è stato il modello Ultra a fare il protagonista in Rete.

Il popolare leaker evleaks, infatti, ha pubblicato su Twitter una nuova immagine rendering che ci mostra Samsung Galaxy S22 Ultra in versione bronzo e che mette in risalto ancora una volta il ruolo che il colosso coreano ha deciso di assegnare a tale device, ossia quello di successore della serie Galaxy Note.

Basta un rapido sguardo per rendersi conto che per le dimensioni e la disponibilità di S Pen questo device è il naturale candidato a ricoprire il posto occupato fino a questo momento dai precedenti smartphone della serie Note.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S22 Ultra non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 o Exynos 2200 (a seconda del Paese), 12 GB o 16 GB di RAM, 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 108 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W).

Ed ecco una galleria di immagini rendering pubblicate da 91Mobiles e che ci mostrano i colori in cui saranno disponibili Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra:

E sempre nelle scorse ore il colosso coreano ha reso noto che il nuovo processore Exynos 2200 con GPU RDNA 2 di AMD (usata anche in popolari console gaming) sarà presentato ufficialmente l’11 gennaio 2022, pubblicando un video teaser.

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/0H2MeVUbeS

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 30, 2021