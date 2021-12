Nelle scorse ore l’AGCOM ha pubblicato il resoconto di Misura Internet 2021, interessante iniziativa volta a studiare la qualità delle reti mobile del nostro Paese.

Questa iniziativa, che si è svolta tra agosto e novembre, ha coinvolto 45 città italiane ed è stata condotta dalla Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per Misura Internet 2021 migliorano le reti di TIM, Vodafone e WINDTRE

Stando a quanto emerge da Misura Internet 2021, rispetto allo scorso anno sono migliorate in modo rilevante le prestazioni delle reti mobile dei tre principali operatori telefonici italiani, ossia TIM, Vodafone e WINDTRE, con un valore medio della velocità in download di 78 Mbps (+15% rispetto al 2020) e in upload di 32 Mbps (+10% rispetto al 2020).

La città più veloce del nostro Paese pare essere Bologna, ove in download si tocca quota 126 Mbps (+20% rispetto al 2020) e in upload si arriva a 38 Mbps (+23% rispetto al 2020). Anche a Verona si viaggia a velocità piuttosto elevate, ossia 109 Mbps in download (+47% rispetto al 2020) e 37 Mbps in upload (+19% rispetto al 2020).

Proseguendo nella classifica delle città italiane più veloci, a Bari la velocità in download arriva a 91 Mbs (+2% rispetto al 2020) e quella in upload a 38 Mbps (+19% rispetto al 2020) mentre a Torino si viaggia a 82 Mbps in download (+17% rispetto al 2020) e a 34 Mbps in upload (+9% rispetto al 2020).

A Milano le velocità di download e upload sono rispettivamente di 76 Mbps e 32 Mbps (pari ad un aumento del 7% e del 2% rispetto al 2020) mentre a Roma sono di 71 Mbps e 28 Mbps (pari ad un aumento del 19% e del 7% rispetto al 2020).

L’AGCOM rende noto che entro febbraio 2022 i dati comparativi saranno consultabili attraverso l’apposita applicazione cartografica, disponibile sul sito www.misurainternetmobile.it.

Potete trovare il documento integrale con il resoconto della campagna Misura Internet 2021 e tutti i relativi dati seguendo questo link.

