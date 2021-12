Lo scorso agosto il team di Google Tasks ha aggiornato questo popolare servizio introducendo le schede che consentono agli utenti di saltare rapidamente tra i vari elenchi.

Ebbene, pare che gli sviluppatori del colosso di Mountain View abbiano in progetto di introdurre una struttura simile anche per la scheda dedicata a Google Tasks nella barra laterale dei client Web di Gmail, Google Documenti e altre app della suite Google Workspace.

Una modifica in arrivo per Google Tasks

Stando a quanto si apprende da un post pubblicato sul blog ufficiale di Google e in particolare dal seguente screenshot, il colosso di Mountain View sta testando un’interfaccia rinnovata per la barra laterale del client Web:

La differenza principale è rappresentata dalla visualizzazione di tutti i propri elenchi nel feed invece che uno per volta (con la conseguente necessità di passare da uno all’altro manualmente dal menu a discesa in alto a sinistra) e probabilmente per il client Web si tratta di una soluzione che nel complesso è in grado di garantire agli utenti un’esperienza migliore.

Inoltre con questa nuova interfaccia gli utenti hanno la possibilità di nascondere i contenuti di un elenco per concentrarsi soltanto su quelli che sono attualmente rilevanti e il tasto “Aggiungi un’attività”, invece di apparire nella parte superiore, viene visualizzato accanto al nome di ciascun elenco. In basso e in alto, infine, è anche presente una scorciatoia che consente di aggiungere un elenco con un solo tocco.

Allo stato attuale questa riprogettazione dell’elenco per Google Task sul Web non è ancora stata implementata sugli account personali e degli utenti Workspace a livello globale e probabilmente tale screenshot è stato pubblicato dal colosso di Mountain View per errore.

Per scoprire quando tale nuova UI sarà implementata per tutti non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di Google.