La promozione ufficiale Samsung che regalava il Galaxy Chromebook Go è terminata il 19 dicembre 2021, tuttavia a rimpiazzarla ci hanno pensato diversi negozi online che, a partire dal 20 dicembre 2021 e fino all’ultimo dell’anno, hanno realizzato delle promozioni analoghe dove è possibile ottenere allo stesso modo il Notebook in regalo.

La maggior parte di queste però sono terminate e al momento c’è un solo store online che la propone, tra l’altro per quasi tutti gli smartphone top di gamma di casa Samsung ovvero: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy Z Flip3. Vediamo i dettagli.

Galaxy S21, S21+ e Z Flip3 vi regalano un Chromebook

La promozione è allettante anche perché gli smartphone sono scontati rispetto al prezzo di listino e, a proporre la duplice offerta, è Comet sul sito online. Il primo fra questi è lo smartphone più compatto fra i top di gamma del 2021, ovvero Samsung Galaxy S21. Come già affrontato più volte si tratta di un ottimo smartphone con display da 6,2” Super Amoled FHD+, processore Exynos 2100 sufficientemente ottimizzato tra prestazioni e consumi, triplice fotocamera posteriore di ottima qualità e batteria da 4200 mAh che garantisce di arrivare a sera senza particolari problemi. Potete farvi un’idea migliore del prodotto dando un occhio al nostro video in calce, una riprova dopo 3 mesi di utilizzo.

Lo smartphone infatti viene proposto (con Chromebook in regalo e ulteriore 5% di sconto automaticamente aggiunto a carrello) nelle versioni:

Anche la sua versione Plus, con maggior batteria e un display più grande, è in offerta e offre il Chromebook in regalo:

Allo stesso modo, l’offerta è valida anche con l’acquisto di un Samsung Galaxy Z Flip3, il pieghevole più stiloso sul mercato con la sua apertura a conchiglia. Si tratta di uno smartphone di fascia alta con processore Qualcomm Snapdragon 888, un display interno che si piega da circa 6,7 pollici AMOLED e un piccolo display esterno per consultare l’orario, gli eventi in agenda e le notifiche. È dotato di un buon comparto fotografico con fotocamera standard da 12 megapixel e ultra-grandangolare sempre da 12 megapixel. Trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione di Galaxy Z Flip3.

Insomma, un’altra ottima offerta Samsung. Se avete un vecchio smartphone, ricordatevi che potete ricevere un ulteriore sconto con la promozione “Cambia con Galaxy” valida fino al 3 gennaio 2022.