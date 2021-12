Il debutto dei nuovi Samsung Galaxy S22 è distante solo poche settimane. In attesa della presentazione ufficiale e dell’avvio delle vendite del Galaxy S21 FE, infatti, in casa Samsung già sono in corso i preparativi per il lancio della nuova gamma Samsung Galaxy S22. I nuovi top di gamma debutteranno nel corso del prossimo mese di febbraio, stando alle ultime indiscrezioni. La famiglia S22 sarà composta da tre varianti (S22, S22+ e S22 Ultra/Note) che arriveranno sul mercato in diverse varianti cromatiche. Una di queste, la blu, si mostra oggi in una serie di nuovi render. Ecco i dettagli:

Samsung Galaxy S22: il render della possibile variante blu

La variante blu del nuovo Samsung Galaxy S22 è protagonista dei render realizzati da Let’s Go Digital. Il magazine, riprendendo le indiscrezioni delle ultime settimane, ha diffuso una serie di elaborazioni digitali che ci anticipano quella che potrebbe essere la versione con scocca blu del nuovo Galaxy S22. I render, realizzati dal designer Snoreyn, ci anticipano una versione blu caratterizzata da un gradiente con una tonalità più chiara nella parte bassa dello smartphone.

Il blu non è certo una novità per i top di gamma di casa Samsung. Il Galaxy S20, ad esempio, poteva contare su di una variante Cloud Blue (c’era anche la Cloud Navy per S20 FE) mentre S10 presentava in listino una versione Prism Blue. Anche gli S21 hanno potuto contare su di una versione con questa colorazione. In particolare, Samsung ha realizzato la versione Phantom Blue come edizione limitata in occasione delle Olimpiadi.

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali sulle varianti cromatiche che caratterizzeranno la gamma Samsung Galaxy S22. Le ultime informazioni ci anticipano la presenza di versioni con scocca nera, bianca, verde e oro rosa. La variante blu potrebbe andare a completare l’offerta cromatica dei nuovi S22 aggiungendo un tocco di colore che, come visto, è già ben noto agli utenti Galaxy S.

È importante specificare, inoltre, che alcune colorazioni potrebbero essere esclusive di alcuni modelli (in particolare S22 Ultra potrebbe arrivare con colorazioni differenti della scocca rispetto a S22 e S22+). Allo stesso modo, non tutte le varianti cromatiche dei nuovi Galaxy S22 potrebbero essere commercializzate in Europa e, in particolare, per il mercato italiano.

Sulla questione ne sapremo di più, senza dubbio, nelle prossime settimane. Per tutti i dettagli relativi alle varianti cromatiche dei nuovi top di gamma di Samsung in arrivo in Italia sarà necessario attendere la presentazione ufficiale. Come anticipato, la casa coreana presenterà i nuovi S22 ad inizio del prossimo mese di febbraio con le vendite che partiranno nelle settimane successive.