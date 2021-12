Una volta la regina del passaparola, da qualche anno Xiaomi si serve sempre più della pubblicità per sponsorizzare nuovi prodotti: nessuno però poteva la multa ricevuta dal colosso cinese per pubblicità ingannevole. Secondo un report di ITHome l’azienda è stata sanzionata per una violazione della legge sulla pubblicità della Repubblica popolare cinese a causa di un errore durante l’evento di prevendita del Redmi K30 5G.

Secondo le informazioni ufficiali, lo scorso 21 ottobre 2020 sul sito di Tmall la landing page relativa al prodotto riportava erroneamente la dicitura “schermo Samsung AMOLED” per la configurazione tecnica. Purtroppo, Xiaomi Redmi K30 5G è dotato di un pannello LCD e non di uno con tecnologia AMOLED, appannaggio del fratello maggiore, il Redmi K30 Pro.

Xiaomi non è più la startup dei primi anni, ed è cresciuta in modo esponenziale diventando uno dei maggiori distributori di smartphone nel mondo. Sia per market share che per milioni di spedizione la compagnia si piazza costantemente tra il 3° e il 4° posto su scala globale, con Vivo e OPPO che provano a stringere la presa, mentre in Europa è il brand più venduto su Amazon. Se si considera che OPPO, Vivo e OnePlus – la quale si prepara a rilasciare la sua nuova serie di smartphone OnePlus 10 – fanno parte della stessa multinazionale, la BBK Electronics, è facile comprendere come per sopravvivere l’azienda cinese sia costretta a pubblicizzare i propri prodotti.

L’accusa di pubblicità ingannevole è giustificata in quando il prodotto pubblicizzato non presenta le caratteristiche citate, ma l’errore è così palese che non si può non pensare ad una sola causa: un errore umano. Probabilmente qualcuno avrà confuso i modelli di smartphone, riportando l’errata dicitura sulla landing page. Questo non ha esonerato l’azienda dal pagamento di una multa simbolica di 20.000 yuan, circa 2800 euro al cambio.

