Ieri un’immagine promozionale ha svelato design e specifiche di Samsung Galaxy S21 FE, mentre le indiscrezioni di oggi riguardano l’interno di questo smartphone e il costo delle riparazioni del display. Tuttavia sono appena trapelate anche le foto della variante verde oliva della gamma.

Trapelano le prime foto dell’interno di Samsung Galaxy S21 FE e del kit di ricambio del display

Un paio di foto della scheda madre di Samsung Galaxy S21 FE con e senza la batteria mettono a nudo la componentistica interna del dispositivo.

Abbiamo anche l’opportunità di vedere un presunto kit di sostituzione originale che include il display e il telaio di Samsung Galaxy S21 FE.

Secondo il fornitore di ricambi e servizi Mobistekla, il prezzo indicato per la parte è di 185 euro alla fonte, ma ci sarebbe un’opzione più economica da 119 euro che apparentemente manca del telaio e include solo la parte in vetro.

In questo kit di riparazione Samsung manca la batteria, ma lo spazio vuoto dovrebbe essere occupato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica super veloce da 25W, come si vede in una delle foto.

Emergono le foto della variante verde oliva di Samsung Galaxy S21 FE

Uno YouTuber vietnamita mostra l’unboxing della variante color verde oliva di Samsung Galaxy S21 FE. Ecco le foto tratte dal video del suo canale.

Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere ufficializzato il 3 gennaio e disponibile per l’acquisto l’11 gennaio.

