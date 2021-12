Il Samsung Galaxy S21 FE non ha praticamente più segreti. Il nuovo smartphone di Samsung, l’ultimo della gamma Galaxy S21 prima del debutto dei nuovi Samsung Galaxy S22, attesa per febbraio, sarà svelato dalla casa coreana ad inizio gennaio. Il lancio commerciale avverrà nei giorni seguenti la presentazione. In attesa del debutto, alcune immagini promozioni ci svelano, in modo completo, il design e le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Vediamo tutti i dettagli:

Samsung Galaxy S21 FE non ha più segreti: ecco tutti i dettagli sul nuovo smartphone

Dopo aver rivelato la data di lancio dello smartphone (11 gennaio 2022 ma potrebbero esserci piccole differenze in base al mercato di commercializzazione), l’insider Evan Blass ha rilasciato oggi alcune immagini promozioni dedicate al nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Tali immagini, che trovate in allegato qui di sotto, ci svelato praticamente ogni dettaglio del nuovo smartphone con cui Samsung darà il via al 2022.

Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE potrà contare su di un display Dynamic AMOLED 2X da 6.4 pollici di diagonale. Il display sarà un “Infinity-O” e, quindi, presenterà un foro, nella parte alta ed in posizione centrale, per la fotocamera anteriore. Il pannello avrà risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate da 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 888 (il SoC sarà utilizzato anche dalla versione europea del nuovo S21 FE).

Lo smartphone potrà contare su 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Le combinazioni previste dovrebbero essere due: 6 GB di RAM e 128 GB di storage e 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Entrambe le varianti dovrebbero arrivare in Europa. Tra le specifiche ci sarà spazio anche per una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Sarà supportata anche la ricarica wireless che arriverà a 15 W. Il nuovo S21 FE potrà contare su dimensioni pari a 74.5 x 155.7 x 7.9 mm. Come suggerisce anche la diagonale del display, si tratta di dimensioni intermedie tra S21 e S21+. Per quanto riguarda il peso, le nuove immagini non forniscono dettagli ulteriori ma precedenti indiscrezioni avevano anticipato il dato di 170 grammi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo Samsung Galaxy S21 FE includerà una tripla fotocamera posteriore racchiusa in un modulo posizionato vicino al bordo dello smartphone. I tre sensori saranno disposti “a semaforo” con il flash LED distanziato dal modulo delle fotocamere. Il sensore principale sarà da 12 Megapixel F.18 con OIS. A completare la configurazione del comparto fotografico troveremo un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel F2.2 ed un sensore teleobiettivo da 8 Megapixel F2.4. La camera anteriore includerà un sensore da 32 Megapixel F2.2.

Confermate anche le quattro colorazioni previste. Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile nelle varianti Olive, Graphite, White e Lavender. Al momento, non ci sono indicazioni precise in merito a quali di queste versioni dello smartphone arriveranno effettivamente in Europa e, in particolare, in Italia. È possibile che il nuovo S21 FE arrivi in Italia con tutte e quattro le varianti cromatiche in listino (alcune potrebbero essere disponibili come esclusiva di determinati rivenditori). La nuova immagine diffusa oggi non aggiunge dettagli sul software. Il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe arrivare con Android 12 e One UI 4.0 già “di serie” per poi ricevere successivamente la One UI 4.1 in arrivo con gli S22.

Per quanto riguarda il prezzo di listino, per ora, non ci sono aggiornamenti rispetto alle indiscrezioni della settimana scorsa. Il Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino di 749 euro per la versione 6/128 GB e di 819 euro per quella 8/256 GB. I prezzi si riferiscono al mercato tedesco. In Italia potrebbe esserci un leggero ritocco verso l’alto del listino. Anche in considerazione dell’arrivo dei nuovi S22, però, lo street price potrebbe essere sensibilmente inferiore già nelle prime settimane dopo il lancio.