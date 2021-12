Moto G Stylus è lo smartphone di Motorola dotato di una penna passiva integrata ed è stato rivelato nel gennaio 2021, mentre a giugno l’azienda ha rilasciato Moto G Stylus 5G.

Ora sembra che il produttore stia preparando un nuovo modello, del quale è possibile farsi un’idea grazie a nuovi render trapelati.

Moto G Stylus 2022 appare nei primi render

Il noto informatore OnLeaks ha condiviso video e immagini renderizzate del prossimo Motorola Moto G Stylus 2022. Lo smartphone non sembra molto diverso dall’attuale modello e sfoggia un ampio display stimato intorno ai 6,8 pollici, una fotocamera frontale perforata e un pannello posteriore riflettente.

La fotocamera anteriore si trova al centro nella parte superiore dello schermo, anziché a sinistra come l’attuale Moto G Stylus, inoltre è ancora presente il jack per le cuffie.

Il video sembra mostrare un altro sensore di impronte digitali laterale, suggerendo che Motorola potrebbe tornare al design precedente.

Al momento non ci sono informazioni affidabili relativi all’hardware di Moto G Stylus 2022, ma secondo alcune indiscrezioni questo dispositivo offrirà solo tre fotocamere posteriori invece di quattro ed è probabile che Motorola elimini il sensore macro o di profondità.

Secondo Nils Ahrensmeier, un altro informatore riconosciuto, Motorola sta preparando anche un modello “Edge 30 Ultra” dotato di una “Moto Stylus Pen” e una custodia per stilo, ma non è chiaro se offrirà la stessa tecnologia stilo passiva della linea Moto G Stylus o se Motorola opterà per una penna attiva come la serie Samsung Galaxy Note.

