LG sta partecipando alla “2021 Korea Science and Technology Exhibition“, che si tiene dal 22 al 24 dicembre 2021 al Korea International Exhibition Center (KINTEX) di Ilsan: all’evento la casa sud-coreana presenta per la prima volta un amplificatore di potenza per il 6G, sviluppato in collaborazione con il Fraunhofer Research Institute tedesco.

LG dimostra cosa è in grado di fare il 6G

LG ha utilizzato questo amplificatore di potenza lo scorso agosto a Berlino per trasmettere e ricevere con successo dati a oltre 100 metri in linea retta, all’aperto, sfruttando la banda di frequenza 6G THz. Questa tecnologia sfrutta una banda di frequenza tra i 100 GHz e i 10 THz per fornire una velocità di trasmissione dei dati fino a 1 Tbps.

Per risolvere i problemi relativi alla breve portata della frequenza e alla perdita di potenza nel processo di trasmissione e ricezione, è stato infatti necessario sviluppare un amplificatore di potenza. LG Electronics e Keysight Technologies Inc., produttore di apparecchiature di misurazione e di test, hanno anche mostrato la tecnologia “Adaptive beamforming”, capace di convertire le direzioni in base a cambiamenti del canale e posizionamento dei ricevitori. LG ha anche introdotto il sistema full-duplex FDR che permette la trasmissione e la ricezione simultanea attraverso la stessa banda di frequenza.

Quando vedremo concretamente la tecnologia 6G all’opera? La connettività di prossima generazione dovrebbe debuttare nel 2029, con una standardizzazione prevista per il 2025. Per ora dobbiamo ancora conoscere le potenzialità del vero 5G: in Italia per ora è disponibile perlopiù una sorta di versione “light”.

