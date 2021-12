C’è molta attesa e fermento intorno al lancio e alle caratteristiche di Samsung Galaxy S22 Ultra per cui non deve stupire la mole di rumor che si susseguono su questo device, il quale dovrebbe avere un nuovo colore chiamato “Turkish Rose” e un nuovo display con luminosità da record. Samsung, come molti sapranno, non produce solo smartphone ma anche un’estesa varietà di prodotti tra cui abbiamo anche i pannelli montati sui suoi dispositivi, per cui non stupisce che siano progressivamente migliori anno per anno, ma in questo caso la differenza dovrebbe essere notevole.

Samsung Galaxy S22 Ultra avrà probabilmente un display davvero impressionante

Samsung pare abbia deciso di non seguire la linea dello scorso anno per cui Galaxy S21 e S21+ erano dotati di un retro in “Glasstic” per tagliare sui costi di produzione. Pare infatti che Galaxy S22 e S22+ torneranno ad avere un retro in vetro mentre la differenza in termini di costo sarà data, tra le altre cose, dal display. S22 dovrebbe avere un display analogo a quello del suo predecessore mentre i fratelli maggiori S22+ e S22 Ultra saranno dotati di un nuovo display Super AMOLED che dovrebbe offrire prestazioni, in termini di picco di luminosità, davvero notevoli.

Dai 1000 nits massimi standard e 1300 (per S21+) e 1500 nits (per S21 Ultra) di picco massimo si dovrebbe passare quindi a 1200 nits massimi standard e addirittura 1750 nits di picco per entrambi i nuovi dispositivi di punta Samsung. Per picco massimo si intende la luminosità che il display può raggiungere quando impostiamo la modalità automatica, la quale spinge il display al massimo delle sue capacità in ambienti particolarmente assolati o per la visione di contenuti HDR. Per luminosità massima standard invece si intende il massimo che l’utente può impostare manualmente.

Turkish Rose è un colore che strizza l’occhio alle persone che tengono maggiormente all’estetica del proprio device

Dopo le varie speculazioni che ci hanno mostrato i presunti colori con cui dovrebbe arrivare Samsung Galaxy S22 Ultra (nero, bianco, verde e rosso), i ragazzi di Letsgodigital ci mostrano il quinto colore: Turkish Rose. Per ora ovviamente non è dato sapere se questo colore sarà un esclusiva acquistabile dal sito ufficiale Samsung, come fu per alcune colorazioni di S21 Ultra, oppure sarà un colore standard. In ogni caso la colorazione è davvero accattivante e sarà sicuramente una delle preferite per chi ci tiene ad essere alla moda.