Vi sono numerosi standard per quanto riguarda l’associazione di uno smartphone con un sistema di infotainment di un’auto e tra le soluzioni più apprezzate dagli utenti Android vi è probabilmente quella sviluppata da Google, ossia Android Auto, che tuttavia non è supportata dai sempre più popolari veicoli elettrici di Tesla.

Ricordiamo, infatti, che l’azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche preferisce puntare su un sistema di infotainment di bordo basato su una distribuzione Linux personalizzata e strettamente integrata con i componenti hardware dell’auto.

E se la community che ruota attorno a Google deve ancora sviluppare un sistema per sostituire in modo completo la soluzione di Tesla con Android, per i proprietari di auto di questo brand arriva finalmente la possibilità di godere dell’esperienza di Android Auto grazie a una nuova app chiamata TeslAA.

Come funziona l’app TeslAA

Nata dall’idea dello sviluppatore Emil Borconi, già noto per l’AAWireless Project, l’applicazione TeslAA è in fase di test da diversi mesi (un primo assaggio lo abbiamo avuto a giugno) e dopo un lungo periodo di prove l’applicazione è finalmente disponibile per tutti.

Il metodo di funzionamento dell’app TeslAA è piuttosto semplice, in quanto dopo averla installata sul telefono è necessario connetterlo con l’auto tramite Bluetooth e quindi collegare il Wi-Fi Tesla all’hotspot dello smartphone e andare su www.androidwheels.com usando il browser Tesla: se tutto è andato per il verso giusto, a questo punto si dovrebbe visualizzare la schermata di Android Auto.

L’applicazione TeslAA trasmette in streaming l’interfaccia Android Auto dallo smartphone al browser integrato del cruscotto Tesla tramite un’interfaccia VPN locale e chi decide di acquistarla deve essere pronto a sopportare ancora qualche piccolo bug (come ad esempio la disconnessione dell’auto dall’hotspot Wi-Fi quando il telefono perde il segnale per un lungo periodo).

L’app può essere acquistata sul Google Play Store a 4,99 euro: