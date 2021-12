WhatsApp Business è senza dubbio uno strumento molto utile per tutte le aziende che scelgono di utilizzarlo e uno dei valori aggiunti di questa app di messaggistica è la possibilità di effettuare risposte rapide in modo da rispondere ai clienti in maniera rapida, senza dover riscrivere lo stesso messaggio ogni volta che si presenti la necessità. Fino ad ora, l’utente Business aveva la possibilità di accedere e selezionare dalla lista di messaggi rapidi impostati, il messaggio prescelto scrivendo “/” nella chat.

WhatsApp Business però ha deciso di rendere disponibile un nuovo modo per accedere alla lista di risposte rapide, a partire dall’ultima beta. Il nuovo metodo prevede semplicemente la presenza di una nuova voce nel menù che troviamo facendo un tap sull’icona della graffetta nel box di scrittura dei messaggi all’interno della chat. Qui oltre alle classiche opzioni di condivisione multimediale, condivisione documenti, catalogo e apertura fotocamera, troveremo la nuova opzione per la selezione delle risposte rapide.

Questa opzione è stata notata sia dagli utenti Business Android con l’ultima versione di WhatsApp Beta installata sia da quelli iOS quindi è abbastanza opportuno dire che ci troviamo di fronte a un’opzione che arriverà anche sulla versione stabile. Probabilmente WhatsApp ha deciso di aggiungere questa opzione ridondante per far sì che venga utilizzata maggiormente dai propri utenti Business.