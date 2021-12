Realme, famoso produttore di smartphone, si è fatto strada nel vasto mercato presentando prodotti validi. Fra questi segnaliamo segnaliamo l’ottimo Realme 8 5G, protagonista di un ottimo sconto.

Meno di 200 euro per questo ottimo smartphone

La versione in sconto è quella 5G dual sim con 64 GB di memoria e 4 GB di RAM. Il display IPS LCD da 6,5″ con risoluzione 2400×1080 lo rende fra i migliori della sua categoria, così come anche l’autonomia grazie ad una batteria da 5000 mAh in grado di garantire tutta la giornata. Anche il comparto fotografico è ottimo con la fotocamera principale da 48 MP con nightscape, una macro e una lente per ritratti in bianco e nero. Il sistema operativo è Android 11 con Realme UI 2.0 inoltre, per i maniaci degli aggiornamenti, rientra fra gli smartphone che riceveranno Android 12.

Lo smartphone è in offerta su eBay a 179 euro invece di 199 Euro (minimo su Amazon) nella colorazione nera con garanzia italiana. Oltre al prezzo, segnaliamo anche la consegna entro Natale, che potrebbe rendere questo dispositivo un ottimo regalo.

Pensate di comprarlo? Vi piacciono i dispositivi Realme? Fatecelo sapere.