Nelle scorse ore Huawei ha annunciato ufficialmente il lancio su scala globale dell’applicazione Revolut sul suo store AppGallery, un’aggiunta molto attesa che farà felici parecchi utenti.

Revolut, infatti, è una carta-conto molto diffusa e apprezzata anche nel nostro Paese – vi abbiamo raccontato le recenti novità di rilievo – e la sua applicazione conta oltre 16 milioni di utenti retail, più di 500mila clienti business e offre i suoi servizi in ben 35 Paesi.

Questa gradita novità viene festeggiata con una promozione ad hoc: ben 2 mesi di prova gratuita del piano Premium di Revolut, che ordinariamente costa 7,99 euro al mese. La promozione è disponibile in 26 Paesi in tutta Europa (dovrebbe essere compresa anche l’Italia) e sarà valida fino alla fine del mese di dicembre 2021.

Huawei e Revolut dicono di aver lavorato gomito a gomito per mettere a disposizione degli utenti (sia consumer che business) i migliori servizi. Siri G. Borsum, Global VP of Finance Vertical Eco-Development & Partnerships, Business Consumer Group di Huawei, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione: «Siamo entusiasti di offrire una superapp con così tante funzioni come Revolut alla nostra utenza global di AppGallery. Piattaforme finanziarie accessibili come Revolut si allineano con il nostro obiettivo di offrire a più persone in tutto il mondo accesso alla miglior scelta possibile di app e servizi bancari».

Be smarter with your money. @RevolutApp, now available on AppGallery. — 🎄ppGallery (@AppGallery) December 17, 2021

Se siete possessori di uno smartphone Huawei con AppGallery e volete scaricare subito l’applicazione ufficiale di Revolut, non dovete fare altro che cliccare su questo link. Se, invece, non siete ancora titolari di una carta Revolut, potete attivarla in modo semplice e sicuro cliccando sul seguente link diretto.

