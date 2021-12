A pochi mesi dalla presentazione di DOOGEE V10, il primo rugged phone 5G del brand, la compagnia si appresta a tornare sul mercato con un nuovo dispositivo, DOOGEE V20, che promette di essere ancora più rivoluzionario. Basta uno sguardo alle prime immagini fornite dal produttore per capire che siamo di fronte a uno smartphone innovativo in questo segmento di mercato, ma un confronto con l’illustre predecessore ci aiuterà a comprendere meglio tutte le novità.

DOOGEE V20 vs DOOGEE V10

Se DOOGEE V10 puntava sulla connettività 5G e sulla presenza di un termometro a infrarossi, molto utile in questo periodo di pandemia, il nuovo DOOGEE V20 alza decisamente l’asticella, a partire dallo schermo. Il modello precedente montava infatti uno schermo LCD con risoluzione HD+ (720 x 1560 pixel) mentre DOOGEE V20 può contare su uno schermo AMOLED con risoluzione 2K, il primo rugged phone al mondo a utilizzare una simile soluzione.

Lo schermo AMOLED non è il solo utilizzato da DOOGEE su V20, che può infatti contare su un secondo schermo da 1,05 pollici, posizionato a fianco della fotocamera posteriore, ideale per le notifiche e per altre funzioni. Si tratta di una prima assoluta per quanto riguarda i rugged phone, caratteristica che rende davvero unico il nuovo smartphone.

Scorrendo la scheda tecnica dei due smartphone balza subito all’occhio una grossa differenza per quanto riguarda la capacità della batteria: 8.500 mAh per DOOGEE V10 e “appena” 6.000 mAh per DOOGEE V20. Sulla carta questo potrebbe sembrare un grosso svantaggio ma l’utilizzo di uno schermo AMOLED, unito a un sistema di gestione energetica decisamente più evoluto, fa si che l’autonomia sia sostanzialmente la stessa. Rimane la ricarica rapida a 33 watt, accompagnata da una ricarica wireless che nel caso del V20 arriva a 15 W, il 50% in più rispetto ai 10 watt di V10.

Migliora inequivocabilmente anche il comparto fotografico, con la fotocamera posteriore composta da tre sensori: uno principale da 64 megapixel affiancato da un sensore con lente ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore a 20 megapixel per la visione notturna, sicuramente più utile del sensore da 2 megapixel per la profondità di campo presente sul modello V10.

Restano gli 8 GB di RAM che in questo caso sono affiancati da ben 256 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2, così da offrire uno spazio di archiviazione per foto e video decisamente superiore.

Al momento DOOGEE non ha comunicato una data di lancio, ma potete ingannare l’attesa provando a vincere uno dei DOOGEE V20 in palio, partecipando al giveaway organizzato dal DOOGEE sul sito ufficiale. Qui sotto invece un breve video che mette in evidenza le differenze, anche a livello estetico, tra i due.

Informazione Pubblicitaria