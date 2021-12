Samsung e Viva Wallet annunciano una partnership pensata per offrire nuove opportunità innovative per effettuare e ricevere pagamenti. Da oggi infatti, i clienti potranno accettare pagamenti sia in negozio sia online tramite Samsung Pay.

I clienti Viva Wallet possono ora accettare pagamenti con Samsung Pay

Samsung Pay è un servizio per i pagamenti in mobilità disponibile sugli smartphone e gli smartwatch del produttore sud-coreano. Sull’app è possibile digitalizzare carte di credito, carte di debito e prepagate, in modo da utilizzarle per eseguire pagamenti sfruttando la tecnologia NFC e la sicurezza offerta dal sensore d’impronte, dalla scansione dell’iride o dal normale PIN. Viva Wallet è invece la prima neobank europea interamente basata su cloud, con uffici in 23 Paesi del Vecchio Continente.

Il nostro obiettivo con Samsung Pay, così come con tutte le nostre tecnologie, è semplificare la vita delle persone, consentendo loro di innovare alcuni aspetti della propria quotidianità“, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing of Mobile Division presso Samsung Electronics Italia; che continua: “In Italia, l’utilizzo di smartphone e dispositivi wearable per i pagamenti è in rapida crescita: secondo l’ultimo Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2020 i pagamenti con questi strumenti in negozio sono cresciuti dell’80% rispetto all’anno precedente, arrivando a 3,4 miliardi di euro con una transazione media di circa 35 euro. Grazie alla nuova partnership con Viva Wallet, siamo quindi entusiasti di offrire ai nostri clienti ancora maggiori opportunità per pagare semplicemente in mobilità.”

Grazie alla nuova partnership, i commercianti che usano Smart Checkout, ossia la soluzione di pagamento di Viva Wallet che consente di aumentare le conversioni fino al 20%, potranno abbracciare un nuovo servizio approfittando della compatibilità con Tap on Phone: quest’ultima funzione permette di “trasformare” gli smartphone Android in un terminale per le carte mobile, consentendo ai venditori di accettare pagamenti praticamente ovunque.

L’app Samsung Pay può essere scaricata sui dispositivi compatibili sia dal Google Play Store (seguendo il badge qui sotto) sia dal Galaxy Store.

