TCL ha già avviato il programmato di aggiornamenti ad Android 12 per i suoi smartphone. In particolare, l’azienda si prepara ad aggiornare la Serie 20 che rappresenta il riferimento dell’offerta di smartphone TCL. Il rapido programma d’aggiornamento degli smartphone TCL nasce dalla collaborazione con Google nell’ambito di Android 12 Developer Preview Program. Il programma ha permesso agli utenti di ottenere un accesso anticipato alla nuova versione di Android e di accelerare i tempi del rilascio dei nuovi aggiornamenti per la Serie 20.

Gli smartphone TCL che riceveranno l’aggiornamento ad Android 12

Lo scorso mese di novembre, TCL ha annunciato il programma di aggiornamento ad Android 12 per i suoi smartphone. Tale programma prevede un rapido aggiornamento di tutta la Serie 20, la famiglia di smartphone che TCL ha lanciato sul mercato nel corso del 2021 e che oggi rappresenta il riferimento dell’offerta dell’azienda nel settore della telefonia mobile. La Serie 20 di TCL si compone di cinque smartphone che verranno aggiornati rapidamente alla nuova versione di Android.

TCL prevede di avviare il rollout di Android 12 entro la fine del mese di dicembre per tutti e cinque gli smartphone della Serie 20. Il TCL 20 Pro 5G, smartphone dotato del SoC Snapdragon 750G, ha già iniziato a ricevere l’update alla nuova versione di Android. In queste ultime settimane del 2021, inoltre, l’aggiornamento ad Android 12 è in arrivo anche per il TCL 20SE, il TCL 20L, il TCL 20L+ e il TCL 20 R 5G.

I possessori di uno smartphone TCL della Serie 20, quindi, dovrebbero ricevere a breve l’aggiornamento ad Android 12 sui propri smartphone. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento in modo manuale è possibile consultare la sezioni Aggiornamenti delle Impostazioni del proprio smartphone TCL. Grazie al rapido aggiornamento della Serie 20, TCL punta ad affermarsi come un importante riferimento del panorama Android per quanto riguarda il supporto software garantito alla sua gamma. In futuro, la garanzia di ricevere aggiornamenti rapidi del software potrà rappresentare un importante plus per i dispositivi Android di casa TCL.