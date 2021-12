In un ulteriore tentativo di contrastare la crescita di applicazioni come TikTok e Snapchat, il noto social network Instagram è al lavoro per implementare una nuova funzione sulla sua piattaforma. Gli sforzi per migliorare il servizio offerto ai propri utenti non si fermano mai (qui e qui potete trovare le ultime novità in ordine di tempo), e pare che il social network sia in procinto di rilasciare una nuova funzione per la sua piattaforma Storie. Instagram sta infatti testando la possibilità di estendere la durata delle Storie fino a 60 secondi.

Nuovo limite di 60 secondi per le Storie Instagram

Stando a quanto dichiarato da un utente turco su Twitter, Instagram sta provvedendo ad avvisare alcuni utenti del cambiamento. Al momento registrando o caricando un video più lungo di 15 secondi questo verrà suddiviso in più Storie diverse, ma con l’introduzione della nuova funzione gli utenti potranno registrare e caricare video nelle Storie fino a 60 secondi senza doverli dividere; il messaggio restituito infatti recita “Scopri storie più lunghe. I video fino a 60 secondi non verranno più segmentati”.

Pare anche che il noto social sia al lavoro su una nuova interfaccia per la pubblicazione delle Storie, che dovrebbe consentire di menzionare altri account o aggiungere la localizzazione a un post in maniera più semplice e intuitiva. Non è chiaro al momento se e quando Instagram rilascerà le nuove funzionalità per tutti gli utenti, visto che al momento sono pochi coloro che possono registrare e caricare Storie di 60 secondi in un unico video.

Ad ogni modo gli utenti continueranno a beneficiare nel tempo di funzionalità aggiuntive, considerano la continua lotta per il miglioramento portata avanti da Instagram, TikTok e Snapchat.

