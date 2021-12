Un anno fa Google Pixel Launcher e il Widget At a Glance hanno iniziato a mostrare agli utenti avvisi di maltempo su base locale ma nelle scorse ore questo sistema ha generato tra gli utenti Google Pixel un po’ di panico immotivato a causa di un errore.

Un po’ di preoccupazione per un errore

Al risveglio, infatti, i possessori di uno degli smartphone di Google hanno iniziato a vedere un “Avviso di tempesta pubblica” che in realtà riguardava soltanto le Filippine ma che è finito per essere visualizzato a livello globale (in particolare, tale avviso è stato mostrato sulla schermata AOD, su quella di blocco e anche su quella principale).

Gli utenti più attenti, tuttavia, hanno subito capito che poteva trattarsi di un errore, in quanto l’avviso era emesso da “PAGASA” (Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration), ossia l’ente che gestisce i servizi atmosferici, geofisici e astronomici delle Filippine.

Segnalazioni di questo avviso mostrato per errore a livello globale sono arrivate dagli Stati Uniti, dal Canada e dall’Europa e probabilmente saranno stati numerosi gli utenti ad essersi spaventati per l’imminente arrivo di una tempesta di forte intensità.

Come disattivare gli avvisi di Google Pixel Launcher

Se siete stati “vittime” di questo errore e desiderate evitare che si verifichi in futuro, potete disattivare il sistema di avvisi delle allerte meteo di Pixel Launcher e Widget At a Glance seguendo una semplice procedura.

Basta, infatti, tenere pressato a lungo su una parte vuota della schermata, selezionare Personalizza, quindi l’icona dell’ingranaggio (accanto a At a Glance) e infine cliccare sull’opzione Avvisi.

Nonostante questo errore, ad ogni modo, c’è da riconoscere alla funzionalità degli avvisi studiata da Google una notevole utilità, soprattutto per chi quotidianamente deve viaggiare e, pertanto, può avere grande interesse a essere sempre informato sui possibili pericoli che ci riserva il meteo.

