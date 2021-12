Da WINDTRE arrivano delle importanti novità relative ai servizi a sovrapprezzo (noti anche con la sigla VAS): l’operatore telefonico, infatti, mei mesi scorsi ha deciso di bloccare a partire da gennaio 2022 la fruizione di quelli in abbonamento e nelle ultime ore ha reso noto che dal mese successivo sulla sua rete non sarà più possibile usufruire nemmeno di quelli ad acquisto singolo (tranne che per qualche eccezione).

Così com’è già avvenuto ad aprile per l’annuncio della decisione di bloccare i servizi VAS per tutti i suoi clienti, anche il questo caso l’operatore comunica le novità attraverso la sezione del suo sito Web dedicata alle informazioni per gli utenti.

Ricordiamo che i servizi a sovrapprezzo sono quelli che possono essere attivati tramite SMS o connessione dati e che offrono contenuti di vario tipo (oroscopi, notizie, giochi, musica, previsioni meteo e suonerie), il tutto con il pagamento di una somma una tantum o di un abbonamento periodico.

WINDTRE riduce ancora di più i servizi VAS sulla propria rete

Questa è la comunicazione ufficiale:

WINDTRE informa che dal 1 febbraio 2022 i servizi VAS ad acquisto singolo, c.d. one-shot, di cui al Codice di Condotta per l’offerta dei Servizi Premium (CASP 4.0), non saranno più acquistabili sulla propria rete con l’esclusione dei seguenti servizi che rimarranno disponibili: televoto, donazioni solidali, donazioni a partiti politici, servizi bancari, mobile ticketing per il trasporto pubblico e per i parcheggi, servizi postali privati e quelli rientranti nel servizio universale postale, servizi elettronici di recapito certificato e servizi di posta elettronica certificata (conformemente a quanto definito dalla DELIBERA N. 10/21/CONS).

In pratica, da febbraio 2022 gli utenti WINDTRE potranno continuare ad acquistare solo determinati servizi VAS, come quelli delle iniziative solidali, quelli per i parcheggi e il trasporto pubblico, quelli relativi ai prodotti bancari e quelli che riguardano i servizi di posta elettronica certificata.

Per tutte le informazioni sulle modalità di blocco dei servizi a sovrapprezzo di WINDTRE, le eccezioni e le abilitazioni, vi rimandiamo al sito dedicato dell’operatore telefonico.

