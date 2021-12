Vodafone ha lanciato la nuova iniziativa La Slitta dei desideri. Si tratta di un inedito concorso a premi a tema natalizio che mette in palio premi ogni minuto ed uno sconto al giorno da sfruttare con un’azienda partner dell’operatore. L’iniziativa, partita il 13 dicembre, proseguirà fino al prossimo 23 dicembre per un totale di 11 giorni di promozioni speciali.

Alla fine del programma, inoltre, La Slitta dei desideri di Vodafone metterà in palio un premio finale. L’operatore, infatti, ha in programma un‘estrazione finale, a cui prenderanno parte tutti gli utenti che aderiscono all’iniziativa. Il premio finale sarà un Samsung Galaxy S21 5G.

La partecipazione all’iniziativa La Slitta dei desideri di Vodafone è aperta a tutti i clienti Vodafone iscritti al programma Vodafone Happy che consente, ogni settimana, di partecipare anche all’Happy Friday ed ottenere un regalo proposto da uno dei partner dell’operatore. Per partecipare è sufficiente accedere all’app MyVodafone, disponibile sia per Android che iOS, e visitare l’area dedicata Mondo Happy in cui sono racchiuse tutte le iniziative collegate al programma Vodafone Happy.

Tanti premi in palio con l’iniziativa di Vodafone

Con La Slitta dei desideri è possibile provare a vincere un premio (ogni minuto c’è in palio un nuovo premio) con la meccanica dell’Instant Win. Ogni giorno, inoltre, è possibile provare a vincere il premio giornaliero, tra cui troviamo un Buono Regalo Amazon da 10 euro oppure un voucher Infinity+ della durata di 2 mesi.

I clienti Vodafone hanno a disposizione una giocata al giorno. Passando in un Vodafone Store, inoltre, anche senza acquistare nulla, è possibile ottenere 3 giocate extra ogni giorno (basterà comunicare al rivenditore il proprio numero di telefono). Visitando ogni giorno i Vodafone Store, inoltre, si riceverà anche un ticket aggiuntivo per la partecipazione all’estrazione finale de La Slitta dei desideri che mette in palio un nuovo Galaxy S21 5G.