Non manca molto alla presentazione di MIUI 13, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata presente sugli smartphone Xiaomi, e sono già tante le informazioni a disposizione degli appassionati. Se molte delle funzioni sono già state anticipate dalle ultime beta di MIUI 12.5, ora è la volta del logo che è stato trovato all’interno di numerose app di Xiaomi.

Il nuovo logo di MIUI 13

Quello che vedete nell’immagine di copertina è dunque il nuovo logo di MIUI 13, che utilizza un carattere diverso rispetto alle versioni precedenti, forse per sottolineare le molte differenze rispetto a MIUI 12, una delle ROM più deludenti del colosso cinese, afflitta da troppi bug, alcuni dei quali sono stati corretti con la versione intermedia MIUI 12.5.

Ulteriori miglioramenti sono stati portati con MIUI 12.5 Enhanced Edition, ma la strada è ancora lunga ed è auspicabile che il lungo intervallo di tempo intercorso tra MIUI 12 e MIUI 13 sia stato sufficiente a realizzare una ROM stabile, priva di bug e all’altezza della fama che contraddistingue da sempre la personalizzazione di Xiaomi.

La presentazione di MIUI 13 dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese, in occasione del lancio della serie Xiaomi 12 che dovrebbe portarla al debutto, almeno sul mercato cinese.

MIUI 13 per molti ma non per tutti

Uno dei primi smartphone ad arrivare sul mercato con MIUI 13 sarà sicuramente Redmi K50 Gaming, almeno secondo quanto afferma il noto leaker Digital Chat Station, solitamente molto affidabile su questi argomenti. Il nuovo smartphone dedicato agli appassionati di mobile gaming, dovrebbe infatti utilizzare MIUI 13 basata su Android 12, così da essere molto appetibile per i potenziali acquirenti.

Anche se mancano ancora conferme ufficiali, Redmi K50 Gaming dovrebbe utilizzare un chipset MediaTek Dimensity 9000, in grado di offrire prestazioni elevate, uno schermo OLED con refresh a 120 o 144 Hz, fotocamera principale da 64 megapixel e lettore di impronte digitali integrato sotto al display.

Secondo le ultime indiscrezioni lo smartphone arriverà in Cina nei primi mesi del 2022 e potrebbe essere commercializzato sui mercati internazionali con il nome di POCO F4 GT.

Se Redmi K50 Gaming è destinato a debuttare con MIUI 13, molto diversa sembra essere la situazione di Xiaomi Mi MIX Fold, il primo pieghevole della compagnia cinese che finora ha ricevuto solo pochi aggiornamenti. A quanto pare però il più recente aggiornamento di sistema, caratterizzato dal più grande changelog nella storia di MIUI, potrebbe essere uno degli ultimi almeno per un lungo periodo di tempo.

Il motivo sarebbe da ricercare nell’interfaccia MIUI FOLD che dovrebbe essere aggiornata solo in occasione del lancio di MIX FOLD 2, il cui lancio è previsto per il mese di giugno 2022. I possessori dell’attuale pieghevole affermano di non riuscire a ricevere aggiornamenti OTA, il che sembra escludere la possibilità che venga rilasciato a breve un aggiornamento a MIUI 13.

Una conferma arriva anche dal codice dell’app MIUI Feedback, nel quale si vede chiaramente come il dispositivo cetus, nome in codice di Xiaomi Mi MIX FOLD, non supporti gli aggiornamenti OTA. È possibile che si tratti di un errore di programmazione o che effettivamente Xiaomi abbia sospeso gli aggiornamenti per alcuni mesi.

Non ci resta che attendere il 28 dicembre, giorno in cui sarà rilasciata MIUI 13 e nel quale Xiaomi potrebbe fare maggiore chiarezza sulla situazione, rassicurando gli attuali possessori del pieghevole Xiaomi.