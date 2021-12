Sono ormai lontani i tempi in cui nelle nostre tasche trovavano posto dei semplici cellulari, con l’avvento degli smartphone e delle applicazioni di messaggistica istantanea i cari e vecchi SMS sono caduti sempre più in disuso.

Tra le possibilità più apprezzate, introdotte da applicazioni quali WhatsApp e simili, vi è quella di inviare dei messaggi vocali. Una manna dal cielo per tutti coloro che non vogliono perdere tempo a scrivere o semplicemente si trovano in un momento in cui non è possibile farlo, basta parlare al nostro smartphone e l’interlocutore riceverà il messaggio. Tralasciando il fatto che c’è chi si approfitta di questa funzione, dando libero sfogo a messaggi infiniti, non è sempre possibile ascoltare un messaggio vocale. Nonostante le numerose e continue migliorie apportate dal team di sviluppo di WhatsApp (qui e qui le ultime in ordine di tempo), l’applicazione non presenta nativamente la possibilità di trascrivere un messaggio vocale.

Transcriber vi permette di trascrivere i vocali di WhatsApp

Si sa, quello che non ci permette di fare un’applicazione, spesso e volentieri si può fare ricorrendo a un’app di terze parti. È questo in sostanza quello che promette di fare per voi Transcriber, trascrivere i messaggi vocali di WhatsApp in messaggi di testo.

Il meccanismo è estremamente semplice, dopo aver scaricato l’applicazione (vi lasciamo il badge qui sotto) non dovrete fare altro che condividere il messaggio vocale che volete trascrivere con Transcriber. Basterà tenere premuto a lungo il messaggio, cliccare sull’icona di condivisione e scegliere Transcriber tra le opzioni che vi verranno presentate; niente di più intuitivo. A questo punto avrete la possibilità di leggere la trascrizione del messaggio vocale ricevuto.

