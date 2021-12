Il lavoro di miglioramento del team di sviluppatori di WhatsApp prosegue senza sosta e nelle scorse ore sono state attivate nuove misure volte a salvaguardare la privacy di chi utilizza questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma.

In particolare, le novità attivate da WhatsApp hanno come obiettivo quello di proteggere gli utenti della piattaforma introducendo una misura che impedisce ai contatti sconosciuti e con cui non si è mai conversato in precedenza di ottenere il proprio ultimo accesso e lo stato online.

Alcuni utenti hanno riscontrato tale novità (non riuscendo a vedere l’ultimo accesso di alcuni contatti e account aziendali) e hanno chiesto delucidazioni al servizio di assistenza di WhatsApp, che ha spiegato che si tratta di una nuova misura che mira a proteggere la privacy di tutti gli utilizzatori del servizio di messaggistica, senza distinzione tra account personali o business.

Il team di WhatsApp ci ha tenuto a precisare che le modifiche introdotte non avranno alcun effetto nei rapporti con i contatti conosciuti (sia personali che aziendali) o con quelli con cui in precedenza ci sono già state conversazioni.

Se vi state chiedendo quale sia la ragione per cui gli sviluppatori del servizio di messaggistica hanno deciso di implementare questa novità, probabilmente ha a che fare con le varie applicazioni presenti sul Google Play Store che sono in grado di registrare le ultime attività di contatti selezionati su WhatsApp (app che vengono sfruttate per “perseguitare” altri utenti della popolare app di messaggistica).

Come provare le versioni beta di WhatsApp

Chi desidera provare in anteprima le ultime novità di WhatsApp studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al relativo canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta che vengono rilasciate quasi ogni giorno, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

