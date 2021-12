È giunto, finalmente, il momento del rinnovamento delle registrazioni audio di WhatsApp: tutte le funzionalità anticipate negli ultimi mesi, infatti, sono in roll out per gli utenti, con attivazione da remoto lato server, a partire da oggi pomeriggio.

Nuova grafica e nuove funzioni per gli audio di WhatsApp

Il rinnovamento di cui parliamo, per chi non lo ricordasse, interessa le registrazioni audio di WhatsApp a 360 gradi perché innanzitutto porta con sé dei nuovi suoni di avvio registrazione e di invio registrazione e una nuova interfaccia grafica a onde ma soprattutto porta con sé la possibilità di stoppare e ascoltare la registrazione prima di inviarla o cestinarla.

Tutte queste novità sono in roll out da oggi pomeriggio e saranno disponibili per tutti nel giro di qualche giorno, senza alcun bisogno di scaricare un aggiornamento dal Google Play Store; a noi, come potete vedere dagli screenshot, sono già comparse su Google Pixel 5 con Android 12.