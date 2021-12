Realme vuole fare le cose in grande in Italia e ha deciso di inaugurare il suo primo pop-up store del Paese. Nei prossimi giorni sarà possibile toccare con mano alcuni degli smartphone dell’azienda, come Realme GT Neo 2, Realme GT Master Edition e Realme GT 5G, ma anche i dispositivi AIoT come cuffie e smartwatch.

Realme inaugura il suo primo pop-up store in Italia: ecco dove e quando

Il primo pop-up store sarà disponibile dal 16 al 19 dicembre 2021 a Milano, presso il CityLife Shopping District: durante questi quattro giorni sarà possibile non solo vedere dal vivo alcuni prodotti dell’azienda, ma anche acquistarli a prezzi speciali e incontrare alcuni celebri TikToker come Aurora Celli, Dexter, Eleonora Olivieri, Giuseppe Barbuto e Ayoubelbub (giovedì 16 alle 17:00 presso lo store Euronics). In più si potrà partecipare al concorso “Gratta e vinci con Realme”, con in palio numerosi premi.

In occasione delle festività natalizie vogliamo continuare a celebrare l’arrivo di Realme GT Neo2 sul mercato italiano con il nostro primo pop-up store in Italia, nato per dare la possibilità a tutti coloro che apprezzano e sono incuriositi da Realme di venire a conoscerci più da vicino e vedere dal vivo i nostri fantastici prodotti”, ha commentato Franco Chen, Country Manager di Realme per l’Italia. “Questa è una delle prime iniziative dedicate alla nostra community, che vogliamo far crescere di pari passo con la nostra presenza in Italia”.

L’obiettivo della casa cinese è quello di arrivare nella top 3 europea degli smartphone entro la fine del 2022 e migliorare il sesto posto raggiunto a livello globale: secondo i dati Counterpoint, Realme ha infatti raggiunto questa posizione nel giro di soli tre anni (dal Q3 2018 al Q2 2021). Per quanto riguarda l’Italia, l’azienda vuole raggiungere una quota di mercato del 10% entro la fine del prossimo anno.

Obiettivi molto ambiziosi dunque: ce la farà Realme? Per maggiori informazioni sull’evento potete recarvi qui.

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT Master Edition