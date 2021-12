Se siete alla ricerca di un’ottima offerta per acquistare uno tra i migliori smartphone Android del 2020, da Unieuro torna l’occasione perfetta. Infatti, cliccando il link in calce alla news, avrete modo di fare vostro l’ottimo Samsung Galaxy S20 Fan Edition al prezzo di 369 euro invece di 669 euro. Non si tratta del minimo storico in assoluto ma comunque una cifra allettante vista la caratura del prodotto.

Samsung Galaxy S20 FE a un prezzo allettante

Prima di dettagliare meglio l’offerta vi ricordiamo le caratteristiche principali dello smartphone, così da capire se è quello che cercavate. Si tratta di uno smartphone munito di un ottimo display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, certificato HDR10+ e con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Si tratta della versione 4G ma è comunque dotato del processore Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, mentre posteriormente è presente un modulo fotografico triplo con sensori da 32 + 12 + 8 MP. Tornando alla connettività supporta il Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ax, Android 11 con la One UI, certificazione IP68 e batteria da 4500 mAh.

L’offerta è disponibile sullo store online Unieuro, in diverse colorazioni, e propone Samsung Galaxy S20 FE a 369 Euro.

Aggiornamento ore 12.00: Amazon lo ha scontato nella colorazione Verde a 349 Euro ma con disponibilità indefinita.

Acquista Galaxy S20 FE con Snapdragon su Unieuro

Nel caso fosse esaurito o steste cercando un’altra colorazione, potete trovarle tutte in questa pagina dedicata.

