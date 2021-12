Iliad accoglie il periodo natalizio attraverso una campagna dedicata, studiata per celebrare le festività insieme ai propri utenti nei Flagship Store e negli Iliad Corner sparsi per l’Italia, che per l’occasione sono stati vestiti a festa. L’operatore propone la sua offerta Flash 150 5G, che mette a disposizione il 5G Iliad a un prezzo sotto ai 10 euro mensili.

Iliad festeggia il Natale nei propri punti vendita e prosegue con Flash 150 5G

L’operatore ha deciso di dare un tocco natalizio ai propri punti vendita rinnovando l’ironica campagna “Perché raccontarci storie?“, già presentata in TV attraverso cinque differenti capitoli narrativi. L’idea prevede di dare spazio alla creatività del mood festivo, con spazi decorati ad hoc, allestimento di alberi di Natale e vetrine, iniziative e flyer dedicati, divise personalizzate per i dipendenti e non solo. Per avere un’idea possiamo dare uno sguardo alle immagini qui sotto e alla copertina.

Iliad continua inoltre a mettere a disposizione per tutti l’offerta Flash 150 5G, che include minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 150 GB di Internet 5G (per gli smartphone compatibili) senza cap di velocità, niente costi nascosti o vincoli al prezzo di 9,99 euro al mese. Quest’ultima è attivabile anche con portabilità fino al’11 gennaio 2022 nei punti vendita Iliad di tutta Italia oppure online sul sito ufficiale dell’operatore (con spedizione a domicilio).

