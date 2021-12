Lo Xiaomi Christmas è partito e fino al 19 dicembre 2021 sul sito ufficiale dell’azienda sono disponibili le proposte Aspettando Natale 2021. Le offerte riguardano soprattutto gli smartphone Android, ma toccano anche altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

Lo Xiaomi Christmas è qui: ecco le prime offerte di Natale su mi.com

Xiaomi ha in serbo diverse iniziative per il periodo natalizio, con Flash Sale specifici per i giorni della settimana e offerte speciali disponibili per periodi di tempo limitati. Per ora tra i Flash Sale possiamo trovare Xiaomi Mi Watch Lite Navy Blue a 44,99 euro e Mi Ionic Hair Dryer H300 a 29,99 euro (entrambi fino alle 23:59 di domani, 12 dicembre), ma nei prossimi giorni le proposte aumenteranno.

Il sito mette a disposizione le seguenti offerte speciali, valide fino alle 23:59 del 19 dicembre 2021, salvo esaurimento scorte:

Per approfittare delle offerte natalizie Xiaomi potete seguire i link qui sopra oppure quello qui sotto per dare uno sguardo a tutte le proposte. Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni non mancheremo di segnalarvi gli sconti più interessanti che si avvicenderanno sul sito.

Scopri le offerte di Natale Xiaomi su mi.com

Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi 11T Pro