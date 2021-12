Samsung Galaxy Z Flip3 è uno degli smartphone più personalizzabili sul mercato, merito del display esterno e della Bespoke Edition disponibile in mercati selezionati in una cinquantina di combinazioni di colori.

Attraverso una partnership con Disney, Samsung ha rilasciato una nuova gamma di accessori colorati ispirati ai famosi marchi di intrattenimento.

Samsung Galaxy Z Flip3 ottiene nuovi accessori griffati Disney

Precedentemente la partnership con Disney ha già portato al rilascio di Topolino, Star Wars e accessori a tema Marvel per Samsung Galaxy Z Flip3 a Singapore, ma ora il colosso sudcoreano ha rivelato alcuni altri accessori ispirati al cartone animato “I Simpson” e alla rivista e rete televisiva “National Geographic”.

Il nuovo elenco di accessori è composto da cinturini, cordini e pacchetti di adesivi a tema Star Wars e I Simpson, oltre a cinturini a tema Marvel e National Geographic. Sebbene questi accessori per Samsung Galaxy Z Flip3 siano basati su marchi Disney di fama mondiale, sono stati annunciati esclusivamente per la Malesia.

Le cover Strap Marvel, Disney e National Geographic saranno disponibili per un prezzo corrispondente a circa 18 dollari, insieme ai pacchetti Star Wars e The Simpsons, un cinturino in silicone, un cordino e un pacchetto di adesivi al prezzo di circa 37 dollari.

Al momento non ci sono ancora notizie in merito alla disponibilità di questi accessori in altri mercati, ma Samsung potrebbe estendere la disponibilità in qualsiasi momento.

