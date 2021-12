Il Regalo di Natale Amazon è arrivato, scoprite se lo avete ricevuto anche voi

Il periodo natalizio è ormai alle porte e Amazon ha pensato bene di imbastire per i propri clienti un’iniziativa promozionale dal titolo autoesplicativo: Regalo di Natale Amazon consiste in uno sconto di 5 euro utilizzabile solo dai clienti compatibili nel rispetto del regolamento previsto.

Questa volta, insomma, non parliamo di singole offerte come quella che vi abbiamo segnalato ieri, ma di una promozione perfetta per questo periodo.

Regalo di Natale Amazon: come sfruttarlo

Partiamo con il dire che purtroppo il Regalo di Natale Amazon non è disponibile per tutti, per scoprire se rientrate tra i fortunati clienti che lo hanno ricevuto non dovete far altro che visitare la pagina linkata di seguito e sperare di non leggere il messaggio “Non sei elegibile per l’offerta. Vedi termini e condizioni dell’offerta qui sotto elencati“.

Come detto, il regalo consiste in un buono sconto del valore di 5 euro, che può essere sfruttato sugli ordini di importo minimo non inferiore a 15 euro. L’offerta di Amazon è valida dal 7 dicembre fino alle ore 23.59 del 19 dicembre 2021, fino ad esaurimento dei prodotti disponibili.

Quanto a termini e condizioni, vale quanto segue:

il Codice promozionale può essere usato solo con prodotti spediti e venduti da Amazon sul sito www.amazon.it e spediti da Amazon EU S.à r.l.

I clienti qualificati come idonei potranno beneficiare di un buono da 5€ da utilizzare su ordini idonei di almeno 15€.

Non è valido per: dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori),Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Per scoprire se siete idonei e, se del caso, sfruttare subito la promozione, cliccate sul link sottostante:

Regalo di Natale Amazon: 5 euro di sconto

