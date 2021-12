Telegram è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 8.3, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di nuove funzioni e vari accorgimenti, i quali non fanno mai male perché migliorano la stabilità e le prestazioni.

Novità di Telegram 8.3

Il changelog, infatti, conta ben quattro voci e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio e la sua applicazione per Android. Ecco quindi che cosa c’è di nuovo con Telegram 8.3:

contenuto protetto: gli autori possono impedire il salvataggio dei media, gli screenshot e l’inoltro dei messaggi dai loro gruppi e canali;

elimina per data: tocca la data in una chat privata e seleziona un intervallo da eliminare;

gestione dei dispositivi: connetti rapidamente le app desktop e web tramite QR. Controlla quali dispositivi possono accettare chiamate e chat segrete;

scrivi come se fossi uno dei tuoi canali nei gruppi pubblici.

Come scaricare Telegram 8.3

Telegram 8.3 è già disponibile al download per tutti quanti direttamente dal Google Play Store, quindi non è necessario ricorrere ad apk o altri strumenti per averlo subito. Che cosa manca ormai a Telegram, dopo queste aggiunte?