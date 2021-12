Secondo una nuova documentazione sembra che Fossil abbia annullato i piani per il rilascio di uno smartwatch con Wear OS di sesta generazione griffato Diesel.

Con l’uscita della serie Gen 6, Fossil ha portato lo Snapdragon 4100+ alla sua gamma di smartwatch Wear OS alla moda, tuttavia questi dispositivi indossabili non sono più competitivi con la serie Samsung Galaxy Watch4, visti gli importanti aggiornamenti introdotti da Wear OS 3 che non arriveranno sugli smartwatch Gen6 fino alla metà del 2022.

Per semplificare il processo di immissione sul mercato dei sui dispositivi indossabili Gen 6 attraverso i vari marchi, Fossil li ha registrati tutti sotto un unico elenco FCC con la dicitura “DW13”.

Fossil cancella definitivamente lo smartwatch griffato Diesel

Questo elenco FCC ha recentemente ricevuto un aggiornamento che rimuove un numero di modello DW13D1 aggiunto in precedenza. Secondo il relativo documento i piani di produzione per questo modello (con ID FCC: UK7-DW13) sono stati cancellati definitivamente.

Con un po’ di ricerche il team di 9To5Google ha scoperto che questo numero di modello sarebbe stato associato a uno smartwatch Fossil Gen 6 a marchio Diesel. Non è chiaro a quale modello specifico, se un successore di un’offerta precedente come Diesel Fadelite o Diesel Axial o un nuovo design nella gamma.

Inoltre non vengono fornite informazioni sul motivo per cui Fossil ha deciso di cancellare questo smartwatch Diesel, se per via dell’attuale carenza di chip o magari a causa dei ritardi nell’arrivo di Wear OS 3 per gli smartwatch con Wear OS di sesta generazione.

