E’ atteso per la fine di dicembre il lancio della serie Xiaomi 12 da parte del colosso cinese, ma pare che anche un altro nuovo smartphone farà capolino presto tra i membri, che già conosciamo, della famiglia Mi 11.

Stando a un report di Xiaomiui, Xiaomi potrebbe presto rilasciare in Cina un nuovo dispositivo con il nome di “Mi 11 LE”; i dati del TENAA come nome in codice (Lisa) e numero di modello 2107119DC suggeriscono che lo smartphone altro non sia che lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, non è dato sapere il motivo per cui potrebbe essere commercializzato sotto il brand Mi.

Secondo le dichiarazioni di un TikToker cinese lo smartphone potrebbe essere lanciato in Cina già il 9 di questo mese e sarà basato su Android 11; sebbene il telefono riporti il codice Mi 11 LE è altamente probabile che possa essere commercializzato come Xiaomi 11 LE 5G, dove LE potrebbe indicare “Lite Edition” come d’altronde NE del modello già in commercio sta per “New Edition”.

Ricordiamo che lo Xiaomi 11 Lite 5G NE è sostanzialmente un Mi 11 Lite 5G con lo Snapdragon 778G al posto dello Snapdragon 780G; ad ogni modo appare evidente che il prossimo Mi 11 LE sarà la versione di questo smartphone per il mercato cinese.