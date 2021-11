Continuiamo a occuparci di Xiaomi 12, nuova serie di punta del colosso cinese sempre più vicina alla presentazione ufficiale e con la quale farà il proprio esordio sul mercato la prossima generazione top di gamma dei processori di Qualcomm.

In particolare, stando alle ultime indiscrezioni, il produttore cinese dovrebbe lanciare sia Xiaomi 12 che Xiaomi 12X e quest’ultimo dovrebbe essere riservato esclusivamente al mercato interno.

Xiaomi 12 e 12 X potrebbero essere lanciati il 12 dicembre

A dire del popolare leaker Digital Chat Station, i nuovi smartphone di Xiaomi dovrebbero essere presentati ufficialmente domenica 12 dicembre 2021 e tra le differenze vi sarebbe innanzitutto il processore: Xiaomi 12 dovrebbe essere animato da Qualcomm Snapdragon 898 (o qualunque sia il nome della prossima CPU di punta di Qualcomm) mentre Xiaoni 12X dovrebbe “accontentarsi” di Qualcomm Snapdragon 870.

Per entrambe le serie di smartphone il colosso cinese dovrebbe avere deciso di puntare su un display con i lati curvati e su un sistema di altoparlanti stereo simmetrici (uno nella parte alta e uno in quella bassa).

Xiaomi 12X dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz refresh rate e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato e su una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W (via cavo) o a 33 W (in modalità wireless). Non è chiaro se lo smartphone avrà una tripla o una quadrupla fotocamera posteriore ma il sensore principale dovrebbe essere da 50 megapixel

Nei prossimi giorni dovrebbero emergere ulteriori inticipazioni su questi nuovi smartphone di punta con cui Xiaomi affronterà la prima parte del 2022. Basta avere un po’ di pazienza.

