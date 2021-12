Lo scorso anno Google ha rivoluzionato l’esperienza offerta da Chromecast con il lancio della nuova generazione basata su Google TV, trasformando così questo dispositivo in un vero e proprio box dedicato allo streaming di contenuti multimediali.

Ma i lavori del team di sviluppatori del colosso di Mountain View volti ad offrire un’esperienza sempre migliore a chi ha deciso di acquistare uno di tali dispositivi non si sono certamente fermati e nelle scorse ore l’azienda ha annunciato un’importante novità che riguarda YouTube.

In particolare, gli sforzi del team di Google si sono concentrati sul sistema di navigazione tra i contenuti disponibili su YouTube e sul miglioramento dell’interfaccia.

📺 Watching YouTube on your TV with Google Chromecast? You can use your phone as a remote to cast and control the YouTube app on your TV. Here’s how: https://t.co/LdVa3Peyw3 pic.twitter.com/nAaYUKx0Sy

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 3, 2021