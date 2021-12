La scorsa settimana non è stata “una settimana qualunque” ma quella del Black Friday, appuntamento che ormai da diversi anni dà ufficialmente il via alla stagione degli acquisti natalizi e che tutte le principali piattaforme e-commerce cercano di sfruttare al massimo, a partire ovviamente da Amazon, che per l’occasione prepara diverse iniziative e applica vari sconti.

Uno degli articoli in promozione su Amazon per il Black Friday 2021 era lo smartphone POCO X3 Pro, la cui versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata è stata venduta a 179 euro (a fronte del prezzo normale di 249 euro) mentre quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata è stata proposta a circa 200 – 220 euro (a fronte di un prezzo di listino di 299 euro).

POCO X3 Pro lo smartphone più venduto in Italia per il Black Friday

Ebbene, a quanto pare proprio POCO X3 Pro è stato lo smartphone più venduto in diversi Paesi europei per il Black Friday di Amazon, sbaragliando la concorrenza a dir poco agguerrita. A renderlo noto è stato Lu Weibing, che ha festeggiato l’importante risultato pubblicando sul social cinese Weibo la seguente immagine:

In particolare, lo smartphone di POCO è stato il più venduto su Amazon in Italia, Spagna, Francia, Olanda, Regno Unito e Germania, ossia in quelli che possono essere considerati i mercati più importanti del Vecchio Continente e ciò ci conferma che il brand asiatico è riuscito ad affermarsi anche in questi Paesi.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di POCO X3 Pro troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 860, un display IPS LCD da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, una fotocamera frontale da 20 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore per la profondità da 2 megapixel) e una batteria da 5.160 mAh.

