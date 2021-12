Pare che sia giunta al termine l’avventura di ho. Più Passi che Giga, simpatica iniziativa con cui ho. Mobile nei mesi scorsi ha provato a spingere i propri clienti a prendersi cura della propria salute con l’incentivo di vincere i premi messi in palio mese dopo mese.

Ricordiamo, infatti, che ho. Più Passi che Giga poteva essere considerata una sorta di sfida tra l’operatore telefonico e i suoi clienti: l’obiettivo era quello di accumulare nel corso del mese più Gigapassi (uno ogni 10.000 passi effettuati) rispetto ai Giga consumati.

Come funzionava ho. Più Passi che Giga

In pratica, da una parte gli utenti erano invitati a svolgere attività fisica (e, quindi, a prendersi cura della propria salute) e, dall’altra parte, erano incentivati a consumare il traffico dati in modo responsabile, evitando gli sprechi (con un indubbio vantaggio per l’operatore telefonico), con l’obiettivo di vincere la sfida mensile e conquistare il premio messo in palio.

Per prendere parte a tale iniziativa era necessario scaricare l’applicazione ufficiale dell’operatore (disponibile sia per Android che per iOS) e dare anche il consenso attraverso l’applicazione Google Fit (su Android) o Salute (su iOS).

ho. Mobile ha anche un occhio per l’ambiente

Ma l’iniziativa di ho. Mobile aveva anche un ulteriore fine, quello di tutelare l’ambiente: l’operatore telefonico, infatti, si è impegnato a convertire il traffico dati risparmiato grazie a ho. Più Passi che Giga in alberi da piantare nella foresta di ho. Mobile (anche attraverso la collaborazione con la piattaforma Web Treedom). In particolare, ogni 1.000 Terabyte risparmiati dai clienti corrispondevano a un albero da piantare.

Se desiderate saperne di più sulla collaborazione tra ho. Mobile e Treedom e sull’impegno per la salvaguardia dell’ambiente di questo operatore, potete visitare il sito dedicato.

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte degli operatori telefonici