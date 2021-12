Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 rientrano senza dubbio tra i vari modelli che si contenderanno il titolo di telefono più desiderato del 2022 e il colosso coreano, consapevole della curiosità che suscita ogni nuova generazione della sua famiglia di device di fascia alta, ci tiene a non trascurare alcun aspetto, inclusa la personalizzazione software.

E proprio da questo punto di vista sono gli sfondi a giocare un ruolo molto importante, consentendo agli utenti di adattare l’interfaccia dello smartphone ai propri gusti e con Android 12 ciò sarà ancora più rilevante grazie alla funzionalità dei colori dinamici (lo sfondo scelto dall’utente andrà a caratterizzare diversi elementi dell’interfaccia).

Disponibili i primi sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S22

Per la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22 ci sarà da avere pazienza ancora per diverse settimane ma è già possibile avere una sorta di “assaggio” dei nuovi smartphone del colosso coreano grazie ai primi quattro sfondi che sono stati pubblicati in Rete nelle scorse ore.

Ebbene sì, così com’è già avvenuto per la precedente generazione, anche per Galaxy S22 sono stati pubblicati alcuni sfondi prima della presentazione ufficiale, provenienti da uno dei modelli usati dal colosso coreano per i necessari test prima della commercializzazione.

Lo stile di questi sfondi resta quello inconfondibile adottato da Samsung negli ultimi anni e anche i colori scelti ricordano quelli già usati dal colosso coreano nei propri device più recenti.

Potete scaricare gli sfondi della nuova serie di punta di Samsung da un file .ZIP attraverso il seguente link:

Scarica gli sfondi di Samsung Galaxy S22

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ dovrebbero rappresentare una sorta di piccola evoluzione rispetto ai device di quest’anno mentre il modello Ultra potrebbe essere il tanto atteso successore di Samsung Galaxy Note 20. Staremo a vedere.

