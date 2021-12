I prossimi flagship di Samsung sono, come ogni anno, molto attesi e i leak riguardanti la serie Galaxy S22 si susseguono già da diverso tempo, specialmente per quanto riguarda il design, uno degli aspetti più importanti per uno smartphone moderno. Molto probabilmente i nuovi device dell’azienda sudcoreana saranno presentati a febbraio, e ormai, vista la quantità di rumor e leak che li riguardano, i segreti dovrebbero essere davvero pochi. Ovviamente, vista la natura incerta di queste informazioni, non possiamo essere assolutamente sicuri che queste troveranno un riscontro alla presentazione.

Quindi dopo i vari render sul retro di Galaxy S22 Ultra e dei due fratelli minori S22 e S22+ ora abbiamo una foto leak del vetro di copertura del modulo fotografico dei tre smartphone. È chiaro che il modulo della versione Ultra è quello a forma di “P”, cosa che va un po’ a contraddire ciò che gli ultimi leak avevano mostrato, ovvero un design dove ogni fotocamera era separata dalle altre. Questo potrebbe significare due cose ovvero che ci troviamo di fronte al possibile design finale dello smartphone o si tratta di un componente usato in fase prototipale.

Questa copertura infatti potrebbe essere stata usata per una versione di pre-produzione dello smartphone di Samsung, dato che ogni grande azienda produttrice di telefoni vara diversi prototipi prima di decidere quale sarà la versione da lanciare sul mercato, in modo da sperimentare con diversi design. Questo leak potrebbe far parte di uno di questi esperimenti dato che è plausibile pensare che i leak “hands-on” siano più vicini a quello che sarà la versione di produzione.

In ogni caso questo modulo fotografico a forma di “P” ha fatto molto discutere tra i fan Samsung in quanto è sicuramente un design che può essere odiato o amato, senza vie di mezzo. Inoltre sarebbe uno stacco davvero deciso rispetto al linguaggio di design usato dall’azienda negli ultimi anni.