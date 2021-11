Il lancio della serie HONOR 60 è programmato per il 1° dicembre in Cina, ma come spesso accade le specifiche complete del dispositivo sono trapelate in anticipo, insieme ai render di HONOR 60 Pro.

Lo smartphone HONOR 60 è già stato oggetto di varie indiscrezioni, ma oggi il noto informatore Ishan Agarwal rivela le specifiche complete del dispositivo.

Trapelano le specifiche complete di HONOR 60

Secondo il leaker HONOR 60 sarà caratterizzato da un display OLED FHD+ da 6,67 pollici con una densità di pixel di 395 ppi che dovrebbe offrire un’elevata frequenza di aggiornamento.

Il cuore del dispositivo sarà il chipset Snapdragon 778G con fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. HONOR 60 dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.800 mAh che supporta una ricarica rapida da 66 W.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 108 MP abbinato a un obiettivo con apertura f/1.9. Gli altri due obiettivi saranno una fotocamera ultrawide da 8 MP f/2.0 e una fotocamera di profondità da 2 MP f/2.4.

HONOR 60 eseguirà MagicUI 5.0 basata su Android 11 e verrà fornito con connettività Bluetooth 5.2. Il dispositivo misura 161,4×73,3×7,98 mm e pesa 179 grammi e sarà disponibile nelle opzioni di colore Bright Black, Starry Sky Blue e Jade Green.

Al momento non si sa molto di HONOR 60 Pro, ma a giudicare dai render entrambi gli smartphone dovrebbero avere uno schermo di dimensioni simili con un foro per la fotocamera selfie. Si può notare che il modello Pro avrà bordi superiori e inferiori curvi e sarà leggermente più alto del modello standard.

Le immagini mostrano che sia HONOR 60 che HONOR 60 Pro sono in gran parte simili e dotati di un modulo a tripla fotocamera ovale con un sensore principale da 108 MP, tuttavia il modello Pro sembra avere una variante di colore nero.

