Nokia 9 PureView, smartphone di fascia alta del 2019 con l’iconico e distintivo sistema con cinque fotocamere posteriori, avrebbe dovuto ricevere l’aggiornamento ad Android 11 durante il Q3 di quest’anno. La realtà dei fatti è però molto diversa e spiazzante: l’azienda ha deciso di cancellare l’aggiornamento ad Android 11 per Nokia 9 PureView.

Niente aggiornamento ad Android 11 per Nokia 9 PureView

Il motivo? Secondo una comunicazione rilasciata sul sito polacco di Nokia, ci sarebbero delle “incompatibilità tra la fotocamera e il software tale da compromettere l’esperienza utente, il che non soddisfa i nostri standard.” Insomma, per una non meglio precisata incompatibilità tra la fotocamera principale dello smartphone e Android 11, l’azienda ha deciso di non aggiornare Nokia 9 PureView all’ultima major release di Android che gli spettava.

Ovviamente non sono tardate ad arrivare le numerose critiche da parte di chi non apprezza questa decisione e soprattutto il timing: possibile che Nokia si sia resa conto solo adesso che Android 11 causava problemi con la fotocamera posteriore? L’azienda, però, cerca di stemperare gli animi assicurando l’arrivo degli aggiornamenti di sicurezza quasi a sottolineare che Nokia 9 PureView non è ancora un capitolo chiuso.

Infine, per accontentare una volta per tutte la sua community, l’azienda annuncia che i possessori di Nokia 9 PureView che cercano uno smartphone con Android 11 riceveranno uno sconto del 50% su Nokia XR20 (qui la nostra recensione) o sugli altri dispositivi della serie X.

