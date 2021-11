Kena TIMVISION Smart: nuova super offerta con DAZN, Infinity+ e 3 mesi gratis

Appassionati di calcio e sport in ascolto drizzate le antenne, Kena TIMVISION Smart potrebbe essere la nuova offerta perfetta per voi: comprende TIMVISION, DAZN e Infinity+, il costo mensile è ridotto per un anno e per giunta i primi tre mesi di abbonamento non si pagano neppure: li offre Kena.

Sì, avete letto bene, ma vediamo più dettagliatamente contenuti e condizioni di questa nuova offerta firmata Kena.

Kena TIMVISION Smart: info, costi e attivazione

Kena TIMVISION Smart è un abbonamento particolarmente completo, infatti comprende: tutta la Serie A TIM e gli altri eventi sportivi trasmessi da DAZN (valore 29,99 euro al mese); le 104 partite di UEFA Champions League trasmesse da Infinity+ (valore 7,99 euro al mese, solo per i primi 12 mesi); così come film, serie TV e intrattenimento anche grazie a TIMVISION (valore 6,99 euro al mese), discovery+ e Mediaset (con tutta la programmazione dell’ultima settimana on-demand).

Non ci sono lungaggini noiose, basta sottoscrivere l’abbonamento direttamente online, in negozio o chiamando il numero 181, attivare la nuova SIM Kena associata all’abbonamento (comprensiva di 1 GB di traffico dati 4G al mese) e iniziare subito la visione. A tal riguardo va chiarito che la visione dei contenuti è possibile su due dispositivi in contemporanea. Inoltre non ci sono vincoli contrattuali (anche se il recesso anticipato non è esente da conseguenze, come spiegato di seguito).

L’offerta Kena TIMVISION Smart viene offerta in promozione per il primo anno a soli 19,99 euro al mese e, come detto, i primi tre mesi sono completamente gratis. Dal secondo anno il costo dell’abbonamento passa a 29,99 euro al mese. Questo vuol dire che i primi tre rinnovi costano 0 euro; dal quarto al dodicesimo mese si paga 19,99 euro al mese; dal tredicesimo mese il costo è di 29,99 euro. Quanto ai costi di attivazione, essi sono di 3 euro al mese dal primo al dodicesimo mese, ma sono già compresi nel costo del rinnovo mensile (per un totale di 36 euro invece di 55,99 euro). In caso di recesso dall’offerta, la rateizzazione del contributo di attivazione rimarrà attiva fino alla scadenza prevista (fatta salva la possibilità di pagare le rate residue in un’unica soluzione).

Se l’offerta vi ha incuriositi, potete attivarla subito cliccando sul seguente link:

Attiva Kena TIMVISION Smart a 19,99 euro al mese (primi 3 mesi gratis)

Se invece non siete interessati al bundle menzionato, potete attivare solo DAZN a questo link e solo Infinity+ a questo link.