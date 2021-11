Ad oggi Huawei non è certo un’azienda leader nel mondo dei dispositivi pieghevoli nonostante il lancio di Huawei Mate X, Mate Xs 5G e Mate X2.

Lo smartphone pieghevole di Huawei monterà una cerniera innovativa

Gli ultimi rumor circa i piani di sviluppo del colosso cinese in questo particolare settore, però, indicano che l’azienda starebbe lavorando a un dispositivo pieghevole a conchiglia per competere contro la serie Galaxy Z Flip di Samsung, ad oggi il maggiore produttore di smartphone pieghevoli al mondo.

Sembra, infatti, che Huawei utilizzerà una nuova cerniera per il display pieghevole realizzata da Zhaoli Technology: il sistema di chiusura sarebbe costituito da meno parti mobili ma ugualmente capace di garantire un’affidabilità superiore rispetto ai sistemi precedentemente impiegati.

Le immagini render mostrano un dispositivo con fotocamera posteriore tripla, sensore di impronte integrato nel display (assieme alla fotocamera frontale?) e un design decisamente compatto quando chiuso a conchiglia.

Huawei MatePad Pro 12.6 svelato da un inedito leak

In queste ore scopriamo un particolare modello di Huawei MatePad Pro 12.6 con display da 120 Hz, inizialmente indicato come quello scelto dal colosso cinese per la commercializzazione ma poi messo da parte preferendo invece il modello con display a 60 Hz di frequenza di aggiornamento.

Il tablet è munito del processore Kirin 9000 per la variante con connettività 5G e Kirin 9000E per la versione solo Wi-Fi, mentre il resto della scheda tecnica parla di un display OLED da 12.6 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel, rapporto telaio/display del 90%, otto speaker realizzati in collaborazione con Harman Kardon e una batteria da 10.050 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W.

Ad oggi non è ancora chiaro se l’azienda abbia intenzione di presentare il tablet sul mercato, ma vi terremo informati in caso di novità.

