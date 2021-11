Dallo scorso agosto Goolge ha cominciato a dismettere la sua applicazione di messaggistica Hangout, applicazione che vede tra i suoi successori Google Meet e Google Chat. Nel corso degli ultimi mesi Google ha portato rinnovamenti grafici a diverse sue applicazioni, ora tocca a Google Chat che riceve l’implementazione di una nuova barra inferiore che raggruppa diverse scorciatoie in un solo pulsante.

Vediamo insieme i dettagli

Come si evince dall’immagine poco sopra, la vecchia interfaccia integrava nello stesso box le scorciatoie per Galleria, Fotocamera, Drive, Google Meet e Calendario; quella nuova invece presenta un campo di testo con la scorciatoia per la Galleria in primo piano sulla destra, tutte le altre vengono raggruppate sotto il pulsante “+”, cliccandoci sopra si apre una tendina che ci da accesso alle altre shortcut.

L’aggiornamento che integra queste novità è disponibile sul Play Store e porta l’applicazione Google Chat alla versione 2021.10.31.408397499; qualora non lo abbiate ancora fatto, potete scaricare l’applicazione dal badge sottostante.