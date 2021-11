Se vi trovate spesso a giocare a simpatici giochi per passare il tempo come capita a moltissimi utenti con il simpatico Dino di Google Chrome, quest’oggi scopriamo di un altro gioco divertente nascosto niente di meno all’interno dell’App Google.

App Google nasconde un simpatico flipper come easter egg

Infatti, su iOS, navigando fino alla fine della schermata “Tab” e continuando a spingere la UI verso il basso, ecco apparire un simpatico flipper con tanti elementi colorati che si muovo a schermo e che vanno distrutti con la pallina. Al momento, però, considerando l’assenza del pannello “Tab” all’interno dell’App Google per Android, è probabile che il team di sviluppo del colosso di Mountain View abbia deciso di introdurlo solo per la piattaforma mobile di Apple.

Il gameplay è semplice, molto divertente e sicuramente alla portata di tutti: in ogni partita si avranno a disposizione tre palline prima di concludere il gioco e scoprire il punteggio complessivo. Se vi è già capitato di giocare a flipper, nella versione integrata all’interno dell’App Google non vi dovrete preoccupare di non mandare il flipper in tilt: potete scuotere il vostro smartphone quanto volete nella speranza di non far cadere la pallina tra le due alette inferiori.

Che ve ne pare di questo simpatico gioco nascosto nell’App Google? Qual è stato il vostro punteggio massimo raggiunto in una partita? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.