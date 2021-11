Feder Mobile lancia una promozione dedicata ai nuovi clienti, che consente di ottenere due mesi di Internet, chiamate e SMS al prezzo di uno. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come attivarla.

Feder Mobile lancia Standard x 2, con due mesi di offerta al prezzo di uno

Feder Mobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete 4G di Vodafone, ed è proprio per questo che molte proposte non sono compatibili con la portabilità dall’operatore rosso (come in questo caso). Fino al 9 gennaio 2022 i nuovi clienti potranno usufruire della promozione “Standard x 2“, che raddoppia i mesi inclusi nel prezzo di vendita iniziale.

L’iniziativa natalizia di Feder Mobile consente di avere due mesi di offerta Standard al prezzo iniziale di 29,99 euro, che comprende attivazione e due mesi di Internet, chiamate e SMS: per la precisione la tariffa include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 50 SMS verso tutti e 30 GB di Internet al costo di 5,99 euro al mese.

La proposta Feder Mobile “Standard x 2” è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore e nei negozi autorizzati per i clienti che desiderano attivare un nuovo numero o effettuare una portabilità (Vodafone esclusa). Per il resto rimangono disponibili le proposte Easy (3,99 euro), Plus (6,99 euro), High (7,99 euro) e Best (100 GB a 8,99 euro).

