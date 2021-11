Buone notizie per gli utenti WINDTRE che in passato hanno avuto brutte esperienze con i servizi VAS, ossia i servizi premium a sovrapprezzo che in alcuni casi è anche possibile attivare senza volere e che comportano degli addebiti non desiderati (e, alle volte, pure piuttosto salati).

Ebbene, l’operatore telefonico ha deciso che dal prossimo anno sulla sua rete non sarà più possibile attivare i servizi VAS in abbonamento, così come risulta dalla pagina WINDTRE Informa sul sito ufficiale.

Con WINDTRE non ci sarà più spazio per i servizi VAS

Ecco quanto si legge sul sito:

WINDTRE informa che dal 1 gennaio 2022 i servizi VAS in abbonamento (Servizi Premium di cui al CASP 4.0) non saranno più attivabili né fruibili sulla propria rete

Dall’1 gennanio 2022, in sostanza, anche chi attualmente ha richiesto lo sblocco per attivare dei servizi VAS non potrà più usufruire di questo genere di contenuti e tale decisione, che potrebbe accontentare chi nel corso degli anni si è trovato a “combattere” con attivazioni indesiderate e/o accidentali, potrebbe invece essere accolta con un po’ di fastidio dagli utenti che hanno consapevolmente deciso di abilitare questo tipo di servizi (che possono spaziare tra vari campi, dai giochi alle notizie, dagli oroscopi agli sfondi). Chi ritiene questi servizi imprescindibili, pertanto, non potrà fare altro che trovare un operatore telefonico che consenta la loro fruizione.

Ricordiamo che nel corso del 2021 WINDTRE ha più volte apportato modifiche al sistema di blocco dei servizi a sovrapprezzo, introducendo il cosiddetto barring alla fine di aprile per “tutte le numerazioni mobili prepagate e post-pagate“, con conseguente disattivazione automatica di tutti i servizi VAS eventualmente già attivi sulla linea dei propri clienti (con la possibilità di chiedere lo sblocco).

