Xiaomi continua a puntare sul nostro Paese e a rafforzare la propria presenza sul territorio con nuovi store, così da consentire agli utenti di trovare tutti i prodotti distribuiti da questo popolare brand e ricevere consigli o assistenza.

Altri due Xiaomi Store in Italia

E così, a distanza di un paio di mesi dall’apertura dello Xiaomi Store di Civitanova Marche, il colosso cinese annuncia l’inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi di un punto vendita presso il Centro Commerciale Il Casale di San Cataldo (in provincia di Caltanissetta), con il quale diventano tre gli store in Sicilia.

Invece oggi, giovedì 25 novembre 2021, alle ore 10,30, sarà tagliato il nastro inaugurale di un altro Xiaomi Store, il primo sito in Abruzzo: stiamo parlando di quello che aprirà i battenti presso il Centro Commerciale Gran Sasso di Teramo, in località Piano d’Accio.

Grande soddisfazione è stata espressa da Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, il quale ci ha tenuto a precisare che l’apertura di questi ulteriori due nuovi store del colosso cinese sono anche frutto del grande sostegno che il brand riceve ogni giorni dai tanti fan, per supportare i quali l’azienda mira a diffondersi in modo sempre più capillare sul territorio, così da poter portare i propri prodotti e la propria filosofia nelle case di un pubblico sempre più vasto.

In occasione dell’inaugurazione odierna, gli Xiaomi Fan che si iscrivono all’evento avranno la possibilità di partecipare ad alcune iniziative pensate appositamente per loro e riceveranno una gift box.

Ed è in questa politica di rafforzamento della propria presenza sul territorio che va valutata l’apertura nella giornata di ieri di un nuovo Xiaomi Corner, all’interno del Centro Commerciale di Rescaldina (in provincia di Milano).

